Недельная инфляция в России замедлилась до 0,03%

Инфляция с 20 по 26 августа замедлилась до 0,03%.

Как говорится в сообщении Росстата, по данным Минэкономразвития, инфляция составила 9,01% в годовом выражении. За неделю плодовоовощная продукция подешевела на 1,35%.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,10%. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо продолжили снижаться (до 0,22% и 0,06% соответственно). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг снижение цен ускорилось до -0,39%.

Тем временем, Центробанк России на основе опросов населения Фондом общественного мнения фиксирует очередное увеличение инфляционных ожиданий. Показатель ожидаемой респондентами через год медианной инфляции вырос до 12,9% с 12,4% в июле, что является максимальной оценкой с декабря 2023 года. Наблюдаемая россиянами инфляция выросла с 14,2% до 15% - максимум с февраля 2024 года.