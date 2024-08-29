Freedom Bank приостановил денежные переводы через "Золотую корону"

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через платежную систему "Золотая корона".

В банке заявили, что ожидают дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах. Срок возобновления возможности переводов не установлен.

При этом в банках ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке продолжают работать с "Золотой короной". В HalykBank указали, что проводят мониторинг санкций на предмет необходимости введения дополнительных мер.

В Национальном банке Казахстана заявили, что регулятор не вмешивался в деятельность банков так называемого второго уровня, к которым, в том числе относится Freedom Bank. Регулятор отметил, что такие банки самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах, сообщает Forbes.

23 августа американский Минфин ввел блокирующие санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для "Золотой короны". Самой платежной системы ограничительные меры не коснулись.

Ранее "Керемет Банк" из Киргизии приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков.