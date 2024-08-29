В Курской области диверсанты планировали устроить взрыв

В Курской области задержаны диверсанты, планировавшие устроить взрыв на нефтехранилище.

Злоумышленники передвигались на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы.

Один из диверсантов рассказал о планах совершить теракт. С задержанными проводятся оперативные и следственные мероприятия, сообщает РИА "Новости".

Бои в Курской области продолжаются более трех недель. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.