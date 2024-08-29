Сын Кадырова получил медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"

Эли Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Как заявил в Telegram председатель правительства республики Магомед Даудов, Кадыров-младший получил награду "за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание".

"Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов", – отметил Даудов.

Эли Кадыров - гендиректор республиканского спортивного клуба "Ахмат", президент Федерации бокса Чечни.

Ранее 16-летний сын Кадырова Адам был удостоен очередной награды. Ему присвоили орден Кадырова – высшую награду в регионе