Дуров отпущен под судебный надзор во Франции

Следственный судья в Париже предъявил обвинения находившемуся под стражей с целью первичного допроса миллиардеру и создателю Telegram Павлу Дурову.

Бизнесмен будет находиться в стране под судебным надзором, сообщает BFMTV. Дуров должен внести залог в размере 5 млн евро, обязан являться в полицейский участок два раза в неделю.

Ему запретили покидать территорию Франции.

Ранее французские власти выдали ордер также на Николая Дурова, старшего брата Павла. Ордер подписали еще в марте. Следователи занимались делом неизвестного, который распространял детскую порнографию через Telegram. Правоохранители обратились за помощью к Дурову, но тот якобы отказался сотрудничать.