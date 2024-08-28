СМИ: Дурова подозревают в насилии в отношении сына

Французские следователи не допрашивали основателя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии в отношении его ребенка.

"[Это дело] не имеет отношения к настоящему разбирательству", - сказали ТАСС в прокуратуре Парижа.

Ранее агентство AFP сообщило, что во Франции начали расследование в отношении Дурова в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей. Мальчик живет со своей матерью в Швейцарии. Именно там она и подала жалобу еще в 2023 году.

В июле в Сети появились слухи о россиянке, живущей в Швейцарии и воспитывающей трех детей, отцом которых, по ее словам, является Павел Дуров. Сам он на фоне этих новостей заявил, что у него более сотни биологических детей в 12 странах мира, поскольку он является донором спермы для клиник ЭКО.