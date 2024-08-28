Суд отказался смягчить приговор Баязитовой и Архаровой по делу о вымогательстве

Мосгорсуд утвердил приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Как сообщает РИА Новости, адвокат потерпевшего Олег Востряков просил применить к фигуранткам условное осуждение. Защита Архаровой просила смягчить приговор, ссылаясь на ее полное раскаивание. Баязитова вину не признала.

Обе осужденные имели отношение к Telegram-каналу "Адские бабки", за "блок на негатив" в котором, по мнению следствия, хотели получить 1,2 млн рублей. В ноябре 2023 года суд приговорил к 5 годам колонии Баязитову и к 4,5 годам Архарову. При этом обвинитель требовал приговорить Баязитову, больную сахарным диабетом, к 14 годам колонии.

Летом 2023 года была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, суд приговорил ее к четырем годам условно.