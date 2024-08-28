Mash: Стрелкова признали склонным к побегу

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) признали склонным к побегу, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, в личное дело осужденного внесена отметка в виде красной ленты. Он поставлен на профилактический учет.

В июле Стрелков отправился отбывать наказание в ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Напомним, в январе его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Экс-министр ДНР вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.