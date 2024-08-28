Въезд в Курчатов в ближайшее время будет ограничен

Оперативный штаб КТО принял решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов.

Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале, такие меры приняты в связи с тем, что ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город.

Жители города с местной регистрацией смогут въехать свободно, остальным нужно будет получить пропуска.

Ранее сообщалось, что в Курчатове будут усилены меры безопасности. При этом Смирнов отмечал, что обстановка в городе-спутнике Курской АЭС спокойная. В Курчатове для обеспечения безопасности работает сирена на случай ракетных и воздушных атак. Уже усилены меры безопасности у водохранилища Курской АЭС.