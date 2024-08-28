Правящая партия Грузии хочет объявить православие государственной религией

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" предлагает законодательно утвердить православие государственной религией. По данным грузинских СМИ, автором идеи является основатель партии Бидзина Иванишвили. При этом Патриарх Грузии Илия II выступает против.

Религиозные иерархи разделились: в целом церкви льстит внимание со стороны светских властей, тем более что политика в общественной сфере вполне совпадает с православными взглядами. Но при этом ряд священников Грузинской православной церкви видят риск подчинения религиозного института светскому государству.