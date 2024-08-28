Мать убитого пермского "мальчика из чемодана" находится в СИЗО в Екатеринбурге

Признавшую вину в жестоком убийстве своего сына пермячку Ирину Шатову увезли в Екатеринбург, сообщает Properm.

Обвиняемая ждет этапа в столицу. Там в медицинском институте она пройдет стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Оттуда же в сентябре, по всей видимости, будет участвовать в судебном заседании о продлении меры пресечения.

Напомним, Шатову задержали на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было тело ребенка, попала на записи камер видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

Отец ребенка после десяти лет брака развелся с Шатовой и уехал в США. Два года назад женщина ушла к другому мужчине.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.