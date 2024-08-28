Павла Дурова доставили в парижский суд

Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в парижский суд, сообщает AFP.

Предположительно, бизнесмену должны предъявить обвинения. Максимально возможный срок предварительного заключения основателя Telegram истекает в 21.00 мск среды.

Сегодня стало известно, что французские власти выдали ордер также на Николая Дурова, старшего брата Павла. По информации Politico, ордер подписали еще в марте. Следователи занимались делом неизвестного, который распространял детскую порнографию через Telegram. Правоохранители обратились за помощью к Дурову, но тот якобы отказался сотрудничать.

При этом французская прокуратура сообщила РИА Новости, что пока по делу Тelegram проходит только Павел Дуров.