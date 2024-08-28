На грантовый конкурс Волонтерского центра РМК начали поступать заявки

На грантовый конкурс Волонтерского центра РМК "Сила Урала" под названием "Территория добра" уже поступают заявки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Напомним, грантовый конкурс стартовал в середине июля. Жителям Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края предложили представить свои социальные и волонтерские проекты для их дальнейшей реализации на данных территориях. Проект должен быть направлен на решение актуальных проблем в регионе, городе или поселке, а также на реализацию социально значимых мероприятий. Это могут быть экологические акции и создание экотроп; разработка игр или обучающих программ для школьников на тему экологии, волонтерства или помощи нуждающимся; мероприятия для детей с особенностями здоровья.

"Мы очень рады, что активные жители данных регионов уже начали присылать заявки на конкурс. Надо сказать, это очень интересные проекты, которые имеют все шансы на реализацию: это и идея, связанная с созданием профориентационного коворкинга для обучения молодых специалистов и повышения квалификации, это создание молодежно-патриотической игры, а также идея по созданию мультфильмов для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Идея конкурса появилась благодаря неравнодушным людям: в течение нескольких лет Волонтерский центр РМК получал письма от жителей разных городов с предложениями по улучшению социальной среды. Особенно это актуально для небольших населенных пунктов, где, как правило, меньше возможностей для осуществления идей. Все проекты, заявленные на конкурс, будут оцениваться с учетом проблематики территории. Жюри будет учитывать значимость реализации инициативы для того или иного города или поселка и его населения.

За три года существования Волонтерского центра РМК здесь сформировали и успешно реализуют 12 масштабных добровольческих направлений и проектов. Это продуктовая помощь нуждающимся "Помощь уже здесь", помощь ветеранам Великой Отечественной войны, эковолонтерство, помощь при ЧС, сбор детей из многодетных и малоимущих семей в школу, проведение мастер-классов в детском хосписе, помощь в организации массовых мероприятий, а также обучение волонтеров.

За это время проведено более 400 мероприятий, адресную помощь получили более 2 млн 879 тысяч человек. Только за 2023 год высажено более 30 тысяч деревьев, собрано более 300 тонн мусора и 100 кг макулатуры. Более 330 волонтеров приняли участие в международных фестивалях и спортивных мероприятиях.

Для участия в конкурсе "Территория добра" необходимо разработать проект и подать заявку до 15 сентября. До 1 октября экспертная комиссия заочно выберет пятерку победителей, основываясь на актуальности и значимости социальных инициатив. На реализацию проектов победители получат по 500 тысяч рублей.

Вопросы о конкурсе можно направить на почту shivareva_anastasiya@rcc-group.ru. Ознакомиться с информацией и подать заявку на участие в конкурсе можно по этой ссылке.