28 Августа 2024
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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Православные отмечают успение пресвятой Богородицы

В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всенощное бдение в Храме-Памятнике на Крови, сообщает пресс-служба митрополии.

Владыке сослужили  председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло, духовенство храма и другие клирики Екатеринбургской епархии.

Во время всенощного бдения владыка Евгений и клирики храма изнесли из алтаря и разместили в центре храма на специально приготовленном, украшенном цветами месте Плащаницу Пресвятой Богородицы.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Изнесение Плащаницы из алтаря как бы символизирует погребальную процессию, в которой в далеком I веке участвовали Апостолы Христовы, а ныне к ним духовно присоединяются все верующие. Вынос этой святыни происходит один раз в год. Плащаница находилась в центре храма сутки, сегодня будет совершен Чин погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Митрополит Евгений поздравил верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы, именуемом в народе летней Пасхой и призвал следовать примеру Господа нашего Иисуса Христа, показавшего всей своей земной жизнью, как надо почитать родителей.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Сегодня правящий архиерей совершил Божественную литургию в Успенском храме в Березовском. Вечером, в 17:00 владыка митрополит возглавит чин погребения плащаницы Божией Матери в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга. 

 

Теги: успение богородицы, митрополит евгений, всенощное бдение, храм


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