Расходы на сборы детей в школу за год выросли на четверть - ВЦИОМ

Россияне чуть иначе, чем ФАС и Минпромторг, ощущают изменение цен на школьные товары за год.

По данным опроса ВЦИОМ, расходы семей с детьми на школьный гардероб выросли за год на 4,5 тыс. руб. или на 22%. В среднем родители планируют потратить на эту категорию почти 25 тыс. руб.

Учебники, рабочие тетради и другой учебно-методический материал подорожал в среднем на 46%, школьная канцелярия – на 43%.

"Единственное, на чем российские семьи смогут немного сэкономить, — школьная сумка (портфель, рюкзак), на нее опрошенные планируют потратить или уже потратили на 408 рублей (или 8%) меньше, чем в 2023 г. (2024 г. — 4590 рублей). А вот цветы и подарки учителям на 1 сентября за последний год подорожали почти на треть (31%) — российским семьям они в среднем обойдутся в 2771 рубль (2023 г. — 2113 рублей)", - сообщают социологи ВЦИОМ.

Также выросли "добровольные спонсорские взносы" и взносы по договоренности с администрацией школы.

"Суммарные затраты на подготовку детей к школе выросли за год более чем на 10 тысяч, с 43 029 до 53 548 рублей, или на 24%", - резюмируют исследователи.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Татьяна Буцкая сообщила, что ФАС и Минпромторг по итогам мониторинга цен на школьные товары не выявили превышения роста стоимости товаров выше инфляции (она сейчас составляет 9-10%).