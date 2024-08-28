Хватит заявлять о проблемах? На Алтае оказалось под угрозой срыва заседание МЭФ

Завтра, 29 августа, в республике Алтай должно состояться заседание Московского экономического форума, посвященное новому курсу развития для региона. Подготовка шла своим чередом, когда представители площадки мероприятия вдруг отказали организаторам в проведении встречи, хотя был заключен договор и внесена оплата. Своим мнением о причинах такой ситуации с Накануне.RU поделился известный промышленник, председатель МЭФ Константин Бабкин.

"Нам в последний момент отказал отель, с которым был заключен договор и проплачены деньги. Его расторгли. Причину нам не назвали, думаю, это связано с политической конкуренцией. Кому-то не нравятся идейная конкуренция. Не утверждаю, что именно правящая партия стоит за отказом, однако подозрения закрадываются", - сказал Бабкин.

Выездная сессия Московского экономического форума, известного своей антилиберальной программой, связана с экономикой республики Алтай – развитием экологически чистого сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, также планировалось обсудить, почему местные жители практически не получают выгоды от развития туризма и строительства новых шикарных курортов, и даже поднять вопрос о запрете продажи земли на Алтае. А главное – предложить меры улучшения качества жизни людей.

"Надеюсь, что мероприятие всё-таки состоится. Найдем, думаю, помещение. У нас есть две миссии: обсудить экономическое положение региона и поддержать людей, которые хотят дискуссии, идейную конкуренцию", - сказал Бабкин.

Напомним, что в июле на пост врио губернатора региона был назначен секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.