28 Августа 2024
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Фото: admhmao.ru

Работники нижневартовского ПАТП №1 пожаловались Кухаруку на "коррупцию и беззаконие под соусом транспортной реформы"

Коллектив Производственного автотранспортного предприятия №1 города Нижневартовска записали видеообращение к врио губернатора Руслану Кухаруку с жалобой на "коррупцию и беззаконие" под "лозунгом транспортной реформы".

Текст обращения на своей странице "ВКонтакте" опубликовал фотограф Рамиль Галлямов. В обращении сотрудники ПАТП №1 сообщают, что "выявленные контролирующими органами факты многочисленных нарушений, со стороны власти игнорируются". Также работники пожаловались на невозможность попасть на личный прием к главе округа - якобы в личном приеме им регулярно отказывают.

"Уважаемый Руслан Николаевич, в своих обращениях к жителям Югры Вы просите освещать проблемные вопросы. Если Вы и правда готовы уделять нам внимание, приглашаем Вас посетить наше предприятие лично. Мы совместно с представителями Югорского автотранспортного союза готовы представить документы и рассказать Вам как бесцеремонно сегодня органы власти в угоду своей выгоде уничтожают окружных перевозчиков. Выражаем Вам свое доверие и надеемся увидеть Вас лично в ближайшее время у нас, в Нижневартовске!" - говорится в обращении.

Отметим, что обращение было записано на фоне задержания сотрудников регионального дептранса.

Напомним, по версии УМВД по Югре, первый заместитель директора департамента и руководитель одного из управлений структуры в компании неизвестных совершили преступление в 2023 г. По госконтракту на закупку и поставку 165 автобусов они приобрели их у фирмы-поставщика по цене, завышенной на 30%. Комплектация поставляемой автомобильной техники не соответствовала условиям контракта. Разница в цене между одним недоукомплектованным автобусом и автобусом, соответствующим техническому заданию, составляла 6%. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету округа превысила 800 млн руб.

Представители департамента и директор фирмы-поставщика задержаны. Возбуждено два уголовных дела – сотрудников департамента подозревают в превышении должностных полномочий, предпринимателя – в мошенничестве. Все арестованы.

Теги: ПАТП №1, Руслан Кухарук, обращение, транспортная реформа


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