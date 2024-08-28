В Курской области, где идут боевые действия, начались выборы губернатора

В Курской области, на территории которой продолжаются военные действия (оперативных данных о ситуации от российских властей нет), стартовали досрочные выборы губернатора.

В регионе действует режим КТО и чрезвычайной ситуации федерального характера. Тем не менее, эти факторы не стали причиной переноса выборов (хотя в нескольких муниципалитетах выборы отменили).

По данным СМИ, членов избирательных комиссий обеспечивают комплектами бронезащиты.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Смирнов и три депутата областной думы — Алексей Бобовников, Геннадий Баев и Алексей Томанов.