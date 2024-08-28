В МЧС опровергли сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

Информация о пожаре на Рязанской ГРЭС является не подтвердилась, сообщает ГУМЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что сообщений о пожаре и иных происшествиях не поступало. По данным руководства, предприятие работает в штатном режиме.

В пресс-службе Рязанской ГРЭС РИА Новости сообщили, что в Telegram-каналах распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло сутками ранее.

В сети очевидцы публикуют кадры с сильным задымлением вокруг зданий станции. Также очевидцы сообщают, что возгоранию предшествовал громкий звук взрыва.