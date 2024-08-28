28 Августа 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Мессояханефтегаза&quot;

Более 100 будущих нефтяников прошли стажировку на месторождении в Заполярье

Более сотни студентов из 12 российских вузов прошли летнюю практику на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове, а также в тюменском офисе "Мессояханефтегаза". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Предприятие развивает научно-технические направления стажировок, уделяя особое внимание исследовательским проектам. Всего за последние три года практику здесь прошли уже 250 студентов. Они получили ценный опыт в разработке месторождений, внедрении сквозных технологий и интеграции интеллектуальных систем в бизнес-процессы.

Директор по работе с персоналом "Мессояханефтегаза" Максим Медведев отметил важность организации студенческих практик на реальном производстве в рамках проекта "Лига вузов", который реализует компания "Газпром нефть".

"Такое партнерство позволяет бизнесу и высшей школе обмениваться экспертизой, создавать общие образовательные треки, сокращать разрыв между навыками выпускников и запросами реальных секторов экономики. Студентам это дает высокие конкурентные преимущества на старте карьеры, а компания получает возможность интегрировать талантливых ребят в свою команду еще на этапе их обучения. Ежегодно мы принимаем в штат лучших бакалавров и магистров для решения конкретных бизнес-задач как в офисе, так и на нефтепромысле", – подчеркнул Максим Медведев.

"Мессояханефтегаз" участвует в разработке и улучшении учебных программ, проводит лекции и семинары для студентов. Кроме того, предприятие организовало выездную стажировку преподавателей Передовой инженерной школы ТюмГУ на Восточно-Мессояхском месторождении. Сейчас компания совместно с вузом разрабатывает полигон роботизированного оборудования, который станет платформой для тестирования новых технологических решений в нефтегазовой отрасли.

"Благодаря взаимодействию с крупными нефтегазовыми компаниями мы создаем живую образовательную среду, где компетенции выпускника становятся определяющим фактором успешной карьеры, а конкретные запросы бизнеса помогают нам превращать научные гипотезы в реальные инструменты повышения эффективности топливно-энергетического комплекса страны и создавать мощный кадровый потенциал для отрасли", – добавил директор Передовой инженерной школы ТюмГУ Михаил Писарев.

Ведущий специалист программы реализации газовых проектов "Мессояханефтегаза" Владислав Москвитин отметил, что стал частью команды "Мессояхи" еще на первом курсе магистратуры Санкт-Петербургского университета. По его словам, он приехал на производственную практику на Восточно-Мессояхское месторождение, и по итогам стажировки был приглашен в штат. Диплом магистра он получал уже в качестве сотрудника "Мессояханефтегаза". Как вчерашний студент, Владислав Москвитин подчеркнул, что современная нефтегазовая отрасль создает эффективные карьерные лифты для тех, кто хочет реализовать себя в широком профессиональном спектре.

Напомним, "Лига вузов" – это комплексная система сотрудничества "Газпром нефти" с университетами и институтами, направленная на развитие партнерства. В программе участвуют 43 высших учебных заведения из 18 регионов России.

Теги: стажировка, месторождение, студенты, Мессояханефтегаз


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