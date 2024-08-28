В ФК "Урал" перешел нападающий из Хорватии

Состав ФК "Урал" пополнил нападающий из Хорватии Мартин Секулич.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игрок будет выступать под 17-м номером. С футболистом уже подписан контракт, на какой срок – не уточняется.

Секуличу 25 лет. До лета 2022 года он играл за разные хорватские клубы, а затем перебрался в Болгарию, где выступал за местный ФК "Ботев". В составе этого клуба форвард в прошлом сезоне выиграл Кубок Болгарии, забив один из мячей в финале.

В нынешнем сезоне Мартин принял участие в матчах квалификации Лиги Европы. Всего за болгарскую команду нападающий провел 72 официальных игры, в которых забил 16 мячей.

Игрок может дебютировать за новый клуб уже в ближайшую субботу, 31 августа. В этот день "Урал" в Екатеринбурге примет владикавказскую "Аланию".