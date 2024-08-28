Глава Ингушетии сравнил предотвращенный теракт с июньским нападением на Дагестан

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал подробности о предотвращенных в республике терактах. По его словам, "теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане", когда в ходе нападения террористов были убиты священник и 15 силовиков.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла шестерых членов международной террористической организации, которые планировали напасть на силовиков и православный храм в городе Сунже.

"Не имея необходимых религиозных знаний, молодые люди легко попадают в сети идеологов радикального ислама. Их фактически зомбируют, и они готовы идти против родителей, семьи, закона и убивать мирных людей", - пишет Калиматов в своем Telegram-канале.

Он призвал родителей быть внимательными к тому, в каких группах общаются дети, где проводят время и с кем дружат. "Иначе наступит день, когда они принесут много горя им и другим людям", - заявил глава республики.