СМИ: Ордер на арест Дурова и его брата французские власти выдали в марте

Французские власти еще в марте выдали ордер на арест основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая, сообщает Politico.

Документ, на который ссылается издание, указывает на то, что французское расследование по делу началось несколько месяцев назад. Ранее СМИ писали, что ордер на арест Павла Дурова был выписан перед самым его прилетом во Францию.

Также издание указывает, что ордера на арест братьев Дуровых были выданы во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении детским порно и его распространении.

Николай Дуров – старший брат Павла Дурова, он также является одним из создателей мессенджера Telegram.

Дуров был задержан вечером в пятницу, 23 августа. В понедельник вечером ему продлили срок задержания еще на 48 часов. При этом сообщалось, что в графике парижского суда на среду, 28 августа, по-прежнему не значится заседание по делу.

По данным СМИ, дело, по которому задержан Дуров, открыто 8 июля. Там содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.