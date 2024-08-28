Mash: ВСУ атаковали Кировскую область, используя данные спутников НАТО

Беспилотники ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тыс. километров до Кировской области с помощью спутников НАТО, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, украинские военнослужащие использовали данные спутников и при построении маршрута учитывали рельеф местности, взятый со спутника, как это происходило во время попыток атаковать Санкт-Петербург. Например, беспилотник мог долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о том, что беспилотник атаковал в городе Котельнич емкость для хранения нефтепродуктов. Позднее он уточнил, что пять беспилотников атаковали Кировскую область, два из них сбили, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись.