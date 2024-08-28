2014: Тюменцы - медалисты Сочинской Олимпиады, поддержка крымчан и памятная тюменская монета

Более шести тысяч жителей Тюменской области собрались на площади 400-летия Тюмени 18 марта 2014 года на митинге. В это действительно историческое время Тюменская область выразила искреннюю и эмоциональную поддержку крымчанам.

Плакаты "Крым, добро пожаловать", "Крымчане, с возвращением домой" заполонили всю площадь, где проходил митинг. На сцене перед драматическим театром выступили известные деятели культуры, представители общественных объединений, офицеры, а также руководители предприятий Тюменской области. Тюменцы собирали помощь крымчанам, открыли специальный счет. Поддержка возврата Крыма в "родную гавань" была воистину всенародной.

Знаковым событием для Тюменской области стали выборы губернатора, прошедшие 14 сентября 2014 года. Убедительную победу на них одержал Владимир Якушев, набрав 86,56 % голосов избирателей. Явка на выборах губернатора Тюменской области составила 58,34 %.

На церемонии вступления в должность, состоявшейся 25 сентября, Владимир Якушев отметил, что выборная кампания, проведенная на территории трех субъектов РФ, еще раз доказала, что формат взаимодействия Тюмени, Ямала и Югры правильный.

"Когда-то получилось, что на месте одного субъекта Российской Федерации получилось три. И в этом наша сила. Все вопросы, которые есть и у жителей Тюменской области, и у жителей Югры, и у жителей Ямала мы сможем решить сообща", - подчеркнул Владимир Якушев.

2014 год был отмечен выпуском памятной монетой в 10 рублей "Тюменская область", которую выпустили в стране. Напомним, в 2005 году Центральный Банк Российской Федерации начал выпуск серии монет "Российская Федерация".

На реверсе тюменской монеты изобразили герб Тюменской области, который держат соболя, в подножии которых две противоположно направленные стрелы, на щите – солнце и короны.

2014 год стал знаковым и тюменских спортсменов. Уроженка Тюмени Анастасия Кузьмина выиграла на Олимпиаде в Сочи золото в спринтерской гонке биатлонисток, Тюменский биатлонист Евгений Гараничев взял бронзу в индивидуальной гонке. А 28 февраля 2014 Тюмень приняла эстафету паралимпийского огня, который зажгли от символического пера Жар-птицы.