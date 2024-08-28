28 Августа 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Для жителей Екатеринбурга устроят фотопрогулки по Академическому

Любители архитектуры совершат фотопрогулки по Академическому району Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Прогулки состоятся в сентябре в рамках образовательного проекта "Что в поле растет". Это второй этап проекта, прежде любители урбанистики и архитектуры прослушали лекции экспертов. Во время прогулок участники вместе с профессиональным фотографом зафиксируют свои исследования ландшафта и архитектуры самого молодого района Екатеринбурга.

Поле в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Лучшие работы будут представлены на выставке, которая станет итогом проекта. Его инициатором выступила компания "Атомстройкомплекс".

"Атом" впервые проводит такой образовательный проект не в центре города, а в районе. Сейчас мы тоже многому учимся у горожан, вдохновляемся их примером и размышлениями, желанием соучаствовать. Это дает нам понимание, что важно держать курс на децентрализацию и дальше, и уверенность в том, что каждый район Екатеринбурга достоин того, чтобы в нем кипела культурная жизнь. В своем проекте мы объединили людей из одного района разных возрастов, семьи с маленькими детьми, подростков и уже взрослых любителей Академа. На мероприятия специально приезжают жители ВИЗа, центральных районов и даже Втузгородка, некоторые из них стали постоянными слушателями занятий", - отметил креативный и бренд-директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.

Еженедельные лекции проходят в соседских центрах, которые "Атом" предусматривает для жителей в своих домах. Любители истории Академического района уже встречались на улице Кичигина, 9, в соседском центре квартала "Nova Park", а также в соседском центре квартала "ART. Город-парк" на улице Краснолесья, 54/4. Важной частью образовательного процесса стала соседская практика наблюдения за меняющимся ландшафтом Академического вместе с приглашенными лекторами, которые рассказывают про историю района, психогеографию, архитектуру и урбанистику.

Поле в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Самый молодой район Екатеринбурга выбран неслучайно: его территория стремительно развивается. Вместе с новыми жилыми кварталами возводятся объекты социальной инфраструктуры. "Атом" спроектировал и построил в Академическом районе 7 детских садов общей вместимостью более чем 1500 мест, взрослую поликлинику, которая сможет принимать 1200 пациентов в смену, пятиэтажную школу №133 плановой вместимостью 1200 учеников – первых она примет уже этой осенью.

Сейчас завершаются отделочные работы в детском саду на 100 мест в Краснолесье. Помимо этого, девелопер разработал проект новой школы на 1125 мест, она будет построена в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья, а также разрабатывает концепцию нового парка площадью 16 Га в Краснолесье. Согласно планам развития города, еще одна новая школа и детский сад будут построены прямо в парке.

Теги: фотопрогулки, проект, Академический, Екатеринбург


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