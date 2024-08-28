На территории Рязанской ГРЭС начался пожар

На территории Рязанской ГРЭС или в непосредственной близости от нее начался пожар. В сети очевидцы публикуют кадры с сильным задымлением вокруг зданий станции. Также очевидцы сообщают, что возгоранию предшествовал громкий звук взрыва. Официальных комментариев пока нет.

Рязанская ГРЭС — тепловая электрическая станция в городе Новомичуринск Пронского района Рязанской области (в 80 км к югу от Рязани), на берегу реки Проня. Входит в состав ПАО "ОГК-2". Рязанская ГРЭС занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций России, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС.