В Кремле прокомментировали отказ Украины от транзита российского газа в Европу

Отказ Украины от поставок газа из России нанесет урон интересам европейских потребителей, считают в Кремле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для европейцев российский газ является "более гарантированным, более доступным" по стоимости, особенно по сравнению с газом из США.

Также Песков подчеркнул, что есть альтернативные пути поставок. Он упомянул проект создания газового хаба в Турции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания в 2024 году договора о транзите российского газа в Европу продлевать документ Киев не будет. Ранее он говорил, что украинские власти обсуждают возможность поставки по транзитной системе азербайджанского газа в Европу. Правда, есть нюанс: в этой схеме добавляется транзитная страна, и ею станет Россия.