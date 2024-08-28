В Пензенской области назвали ложной информацию о заходе украинских диверсантов

Власти Пензенской области назвали фейком информацию о деятельности диверсантов на территории региона.

"Распространяется ложная информация о якобы обнаруженной в выходные дни на территории одного из районов группе диверсантов, связанной с Украиной", - сообщили в министерстве общественной безопасности и обеспечении деятельности мировых судей в Пензенской области.

В ведомстве заявили, что эта информация распространяется источниками, "связанными с иностранными государствами".

16 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг информацию о якобы проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По его словам, все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности.