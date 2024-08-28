Двое самарцев хотели купить машину в Свердловской области на фальшивые деньги

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу о фальшивомонетничестве. Его фигурантов из другого региона отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое жителей Самары. Как показало расследование, однажды при неизвестных обстоятельствах они приобрели поддельные банкноты Центробанка РФ номиналом 5 тысяч рублей каждая. Общая сумма купленных фальшивок превысила 1 млн рублей.

Затем соучастники расплатились тремя поддельными купюрами в Омутнинске Кировской области, а также в Перми и Краснокамске Пермского края. На них они "купили" себе продукты и товары.

Оставшиеся фальшивки самарцы собирались потратить на приобретение автомобиля в Свердловской области. Однако им помешали это сделать сотрудники полиции.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил обоим по три года лишения свободы каждому. Отбывать срок им предстоит в колонии общего режима.