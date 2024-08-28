28 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стартовал очный этап программы "Кадры решают все" в Астраханской области

Сегодня в институте развития образования «Платформа» вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов встретился с 50 конкурсантами, которые получили высокие баллы в рамках заявочного этапа проекта.

Все они проходят комплексную оценку с участием экспертов Мастерской управления «Сенеж» и Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.

«Я поздравляю вас с победой в этом этапе. Вы все показали достойный результат. Надеюсь, что вы вольетесь в команду губернатора и будете вместе с нами трудиться на благо региона и выполнять поручения, которые дает наш Президент Владимир Путин», – сказал Павел Паутов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Как было сказано вице-губернатором, сегодня в Астраханской области существует дефицит кадров. Решать проблемы без квалифицированных сотрудников невозможно. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере муниципального управления и ЖКХ.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кадровый проект стартовал по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Любой астраханец мог заявить о себе и желании применять управленческий опыт и компетенции.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участниками программы «Кадры решают всё» были разработаны предложения по развитию Астраханской области в сфере образования, молодежной политики, экономики и туризма. Всего поступило 424 предложения, направленных на социально-экономическое развитие региона, которые были рассмотрены отраслевыми экспертными группами.

В результате почти 200 кандидатов прошли в следующий этап проекта: работа с ними будет продолжена как в части трудоустройства, так и в рамках губернаторской программы подготовки управленческих кадров, которая стартует в октябре.

С учетом заключений экспертов, которые представят губернатору, у победителей конкурса будет возможность проявить лидерские качества и готовность развивать Астраханскую область, а также занять руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти региона.

Теги: программа кадры решают все, игорь бабушкин, дефицит кадров,


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