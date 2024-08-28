Песков назвал "искажением реальности" сообщения об отправке призывников в Курскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы отправке призывников в Курскую область.

"Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что не считает необходимым их комментировать, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились публикации об отправке военнослужащих срочной службы в Курскую область и о том, что их якобы принуждают к подписанию контрактов.

Напомним, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов высказал мнение, что солдаты-срочники должны наравне с другими военными отражать вторжение ВСУ в Курскую область. "Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, являющиеся служащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – заявил Алаудинов.