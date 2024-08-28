Алексей Текслер на открытии подстанции «Кременкуль»: Решаем задачи по улучшению качества жизни наших граждан

В Сосновском районе Челябинской области состоялось знаковое для экономики региона событие - открытие после масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Кременкуль». В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

Напомним, между правительством Челябинской области и ПАО «Россети Урал» подписан план мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения. Реконструкция стала одним из ключевых этапов реализации программы.

Алексей Текслер поблагодарил энергетиков за реконструкцию востребованного объекта в сжатые.

«Мы сегодня открываем, по сути, новую подстанцию 32 мегавольт-ампер, которая позволит обеспечить надежным энергоснабжением больше 15 тысяч жителей Сосновского района. Ранее были перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов в силу активной застройки, увеличения нагрузки, но с сегодняшнего дня после запуска этой подстанции электроснабжение будет надежным для потребителей Сосновского района», - подчеркнул губернатор.

Поясним. Ввод подстанции «Кременкуль» - это надежное электроснабжение для 11 социально значимых объектов, жителей 13 населенных пунктов Южного Урала и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. Стоит отметить, что специалисты ПАО «Россети Урал» в ходе реконструкции использовали отечественное оборудование, а также увеличили установленную мощность подстанции с 10 МВА до 32 МВА и выполнили монтаж других элементов центра питания.

Была проведена реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ «Шагол – Харлуши», с образованием двух линий 110 кВ - «Шагол – Кременкуль» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Краснопольская» и линию 110 кВ «Кременкуль – Харлуши». Объем инвестиций на реализацию проекта составил более 800 млн рублей.

«Новый питающий центр позволяет решить задачу по созданию дополнительной мощности для динамично развивающегося пригорода Челябинска - Сосновского района, выполнить порядка 1200 технологических присоединений еще в 2024 году и в дальнейшем беспрепятственно реализовывать подключение новых клиентов к электросетям компании», - сообщил в ходе церемонии открытия подстанции Александр Пятигор.

Стоит напомнить, что в самом конце 2022 года губернатор Алексей Текслер поручил региональному минстрою и главе Сосновского района Евгению Ваганову в индивидуальном порядке найти решение с электроснабжением населенных пунктов в пригороде Челябинска. Так как на прямой линии губернатору на перебои пожаловались жители.

В феврале этого года губернатор также лично провел переговоры с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым в ходе совместного мероприятия по оценке реконструированного диспетчерского пункта Центра управления сетями филиала ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго».

Андрей Рюмин тогда сообщил губернатору: «На 2024 год инвестиционная программа (в Челябинской области) как по магистральным, так и по распределительным сетям у нас составляет по группе «Россети» около трех с половиной миллиардов рублей. Это множество объектов, один из основных – это электроподстанция 110 киловольт «Кременкуль», это множество объектов, техническое присоединение, модернизация, новое строительство. Для нас очень важно сделать так, чтобы надежность электроснабжения только возрастала от года в год и, конечно, чтобы возникала возможность для подключения новых потребителей».

Дополним, что после запуска модернизированной подстанции «Кременкуль» планом мероприятий предусмотрено строительство еще одной подстанции в деревне Малиновка.

«В Малиновке уже началось проектирование, надеемся в следующем году тоже эту работу завершить. Мы вместе с компанией «Россети» решаем задачу по улучшению качества жизни наших граждан, и, конечно, это вклад в развитие региона», - подчеркнул Алексей Текслер.