Алексей Текслер на открытии подстанции «Кременкуль»: Решаем задачи по улучшению качества жизни наших граждан

28 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дурову все же приготовили стул с пиками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на открытии подстанции «Кременкуль»: Решаем задачи по улучшению качества жизни наших граждан

В Сосновском районе Челябинской области состоялось знаковое для экономики региона событие - открытие после масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Кременкуль». В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

Напомним, между правительством Челябинской области и ПАО «Россети Урал» подписан план мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения. Реконструкция стала одним из ключевых этапов реализации программы.

Алексей Текслер поблагодарил энергетиков за реконструкцию востребованного объекта в сжатые.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Мы сегодня открываем, по сути, новую подстанцию 32 мегавольт-ампер, которая позволит обеспечить надежным энергоснабжением больше 15 тысяч жителей Сосновского района. Ранее были перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов в силу активной застройки, увеличения нагрузки, но с сегодняшнего дня после запуска этой подстанции электроснабжение будет надежным для потребителей Сосновского района», - подчеркнул губернатор.

Поясним. Ввод подстанции «Кременкуль» - это надежное электроснабжение для 11 социально значимых объектов, жителей 13 населенных пунктов Южного Урала и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей. Стоит отметить, что специалисты ПАО «Россети Урал» в ходе реконструкции использовали отечественное оборудование, а также увеличили установленную мощность подстанции с 10 МВА до 32 МВА и выполнили монтаж других элементов центра питания.

Была проведена реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ «Шагол – Харлуши», с образованием двух линий 110 кВ - «Шагол – Кременкуль» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Краснопольская» и линию 110 кВ «Кременкуль – Харлуши». Объем инвестиций на реализацию проекта составил более 800 млн рублей.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Новый питающий центр позволяет решить задачу по созданию дополнительной мощности для динамично развивающегося пригорода Челябинска - Сосновского района, выполнить порядка 1200 технологических присоединений еще в 2024 году и в дальнейшем беспрепятственно реализовывать подключение новых клиентов к электросетям компании», - сообщил в ходе церемонии открытия подстанции Александр Пятигор.

Стоит напомнить, что в самом конце 2022 года губернатор Алексей Текслер поручил региональному минстрою и главе Сосновского района Евгению Ваганову в индивидуальном порядке найти решение с электроснабжением населенных пунктов в пригороде Челябинска. Так как на прямой линии губернатору на перебои пожаловались жители.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В феврале этого года губернатор также лично провел переговоры с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым в ходе совместного мероприятия по оценке реконструированного диспетчерского пункта Центра управления сетями филиала ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Андрей Рюмин тогда сообщил губернатору: «На 2024 год инвестиционная программа (в Челябинской области) как по магистральным, так и по распределительным сетям у нас составляет по группе «Россети» около трех с половиной миллиардов рублей. Это множество объектов, один из основных – это электроподстанция 110 киловольт «Кременкуль», это множество объектов, техническое присоединение, модернизация, новое строительство. Для нас очень важно сделать так, чтобы надежность электроснабжения только возрастала от года в год и, конечно, чтобы возникала возможность для подключения новых потребителей».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Дополним, что после запуска модернизированной подстанции «Кременкуль» планом мероприятий предусмотрено строительство еще одной подстанции в деревне Малиновка.

«В Малиновке уже началось проектирование, надеемся в следующем году тоже эту работу завершить. Мы вместе с компанией «Россети» решаем задачу по улучшению качества жизни наших граждан, и, конечно, это вклад в развитие региона», - подчеркнул Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, андрей рюмин, подстанция кременкуль, энергоснабжение, качество жизни граждан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети