Бастрыкин поручил проверить регионального "мусорного" оператора Югры

Активисты из Югры пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на регионального "мусорного" оператора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома.

В частности, югорчане пожаловались на несвоевременный вывоз мусора. По словам активистов, это привело к переполненным мусорным контейнером, росту численности грызунов и риску возникновения эпидемий.

При этом, как сообщают обратившиеся, уполномоченные органы мер не принимают.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводится доследственная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе процессуальной проверки, а также по доводам местных жителей.