Скончался один из пострадавших при ударе ВСУ по парому в порту "Кавказ"

Скончался один из пострадавших в результате атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Марата Еникеева.

"[Был] госпитализирован один человек, состояние тяжелое, пострадавший умер", — заявил Еникеев.

22 августа паром, атакованный в акватории порта "Кавказ", затонул из-за полученных повреждений. На нем находилось 30 цистерн с топливом.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что из 17 человек, спасенных с атакованного парома в порту "Кавказ", четверо госпитализированы в больницу Керчи.