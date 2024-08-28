ЧП в метро Екатеринбурга: человек погиб, упав под поезд

В среду в метро Екатеринбурга произошло ЧП – под поезд упал человек. В результате он погиб.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на подписчиков, все случилось сегодня на станции "Площадь 1905 года". Человек упал под поезд, после чего всех пассажиров стали выводить через первый вагон. Затем станцию метрополитена закрыли, а людей с нее отправили наверх.

Упавший на пути скончался. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в министерстве здравоохранения Свердловской области. По данным ведомства, погибшим оказался 35-летний мужчина.

Сообщается, что движение поездов на участке "Площадь 1905 года" – "Проспект Космонавтов" временно приостановлено.