Администрация Перми наймет охрану для недостроенного крематория

Администрация Перми опубликовала постановление о внесении изменений в расходное обязательство по организации ритуальных услуг и содержанию мест погребения на территории города, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной в постановлении, будет организована охрана недостроенного крематория на Восточном кладбище. Контролировать исполнение постановления будет замглавы администрации Дмитрий Галиханов.

Стоимость охранных услуг в документе не указана.

Напомним, строительство крематория на Восточном кладбище велось больше 10 лет. Однако объект так и не был сдан. Летом текущего года мэрия сообщила о планах построить крематорий на Северном кладбище. Строительством займется АО "Пермский региональный оператор ТКО".