В Южной Европе устали от туристов

В странах Южной Европы устали от туристов. Есть также другие факторы, которые привели жителей указанного региона к такому состоянию.

"То, что мы видим в СМИ, происходило еще до пандемии. Уже тогда там проходили акции протеста против туризма, и сейчас они вновь набирают силу", - приводит ТАСС слова Сандры Карвао, курирующей изучение туристического рынка и конкурентоспособности во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

Этому поспособствовал "туризм мести", когда путешественники буквально ринулись в исторические места в Европе после того, как "пандемия практически остановила подобные поездки на два года".

Еще в мае 2023 г. выяснилось, что российские туроператоры готовы рассмотреть перспективу сотрудничества с Georgian Airways по отдыху в Южной Европе – авиакомпания тогда обнародовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси. Перевозчик намеревался предложить россиянам рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Тогда можно было купить билеты из Москвы в Вену и Париж. Стоимость перелета в Вену в середине июня начинается от 49,5 тыс. руб. на одного человека в одну сторону с багажом. Перелет в Париж с пересадкой в Тбилиси обойдется в 51 тыс. руб.