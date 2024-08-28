В сентябре на выборах дистанционно хотят голосовать 655 тысяч россиян

За полторы недели до Единого дня голосования (который продлится в большинстве регионов с 6 по 8 августа) в Центризбиркоме России озвучили число заявлений, поданных на дистанционное электронное голосование – 655 тыс. по стране. При этом самые интересные цифры – по Москве – не известны, поскольку там теперь предварительного заявления не требуется. Наоборот, чтобы проголосовать традиционно – на участке с бумажным бюллетенем – придется писать заявление. Но и эти данные не озвучиваются.

Еще 213 тыс. заявлений подано по стране на голосование по месту нахождения.

В ЦИКе не уточняют данные по Курской области, где беженцами стали уже около 120 тыс. человек. Предполагается, что на выборах губернатора они будут голосовать по месту нахождения, на участках при пунктах временного размещения или на экстерриториальных участках в других регионах (куда граждан тоже активно вывозят).