Вблизи Курской АЭС обезвредили часть снаряда HIMARS с неразорвавшимися элементами

Инженеры Росгвардии обезвредили недалеко от Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сбитый снаряд был найден в пяти километрах от атомной электростанции.

Специалисты уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

ВСУ, зашедшие на территорию Курской области, на прошлой неделе несколько раз пытались атаковать Курскую АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что об атаках было проинформировано Международное агентство по атомной энергии. 27 августа делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. По словам Гросси, в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.