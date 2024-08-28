Опыт межвузовского проекта Тюменской области представили на международном форуме

Опыт межвузовского проекта Тюменской области представили на международном форуме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На "Технопроме-2024" в Новосибирске заключено соглашение о разработке цифровой платформы "Телереанимация". Партнерами по созданию высокотехнологичного программно-аппаратного комплекса стали АНО "Агентство инноваций", ООО "Ин Нова" и три вуза региона — ТюмГУ, Тюменский ГМУ, ТИУ.

"Телереанимация" позволяет в режиме онлайн проводить наблюдение за пациентами в критическом состоянии. С помощью этой системы врачи смогут оперативно получать общее представление о состоянии пациента, вовремя реагировать на возникновение угрожающих жизни клинических ситуаций, оценивать эффективность выбранного плана лечения и при необходимости его корректировать.

Платформу готовы внедрить медицинские организации Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Югры и Ямала.

Исследования по проекту проводятся при региональной поддержке в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

"Технопром" – эффективная площадка для обсуждения актуальных вопросов научно-технологического развития регионов страны. В Форуме по традиции участвуют представители научных организаций, ведущих технологических корпораций и компаний, органов государственной власти, а также иностранные делегации.