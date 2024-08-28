Если Дурову до вечера не предъявят обвинение, французским властям придется его отпустить

В графике парижского суда на среду, 28 августа, по-прежнему не значится заседание по делу Павла Дурова, передает РИА Новости. Между тем, максимально возможный по французским законам срок предварительного заключения для Дурова истекает в 21:00 мск среды.

Дуров был задержан вечером в пятницу, 23 августа. В понедельник вечером ему продлили срок задержания еще на 48 часов. При этом французские власти не комментировали задержание основателя Telegram, не известно, по каким статьям ему хотят предъявить обвинение.