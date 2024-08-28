Shot: Первый украинский F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов

Первый истребитель F-16, переданный Украине, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщает SHOT.

По информации источника телеграм-канала, накануне ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому, где и находились F-16. Сразу после удара истребители поднялись в воздух и несколько часов кружили в этом районе. После того, как они вернулись в Староконстанинов, российские военные нанесли еще один удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.

Сейчас информация проверяется, российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара, сказал источник, близкий к Минобороны России.

27 августа в МО РФ сообщили, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на аэродромах Украины. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели поражены.