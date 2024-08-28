Станкостроение выглядит крайне непривлекательным для абитуриентов - Минобрнауки

Станкостроение выглядит сегодня крайне непривлекательным для абитуриентов. У поступающих на такие направления очень низкие баллы по ЕГЭ, по физике, химии – очень слабые знания, заявил заместитель министра высшего образования и науки России Дмитрий Афанасьев.

При этом он отметил, что еще пять лет назад ситуация в главном станкостроительном университете – МГТУ "Станкин" – была "аховой". Но потихоньку ситуация выправляется. "Станкин" падал до уровня ниже нуля. Сегодня средний балл вырос на 15 баллов ЕГЭ – это небывалый случай, но пока это не тренд", - сказал Афанасьев, выступая на форуме "Технопром" в Новосибирске. Он отметил, что "Станкину" теперь предстоит создать сеть опорных вузов и колледжей, где будут готовить кадры для станкостроения.

"Мы стартуем с низкой базы, слава богу, что у нас сохранились кафедры в ряде вузов. Но их, конечно, по пальцам пересчитать", - отметил Афанасьев.

По словам замминистра, подсчеты и прогнозы правительства показали, что количественно в стране готовится достаточно специалистов, а вот качество подготовки, компетентность преподавателей вызывают больший вопросы. Программы надо обновлять, преподавателей – переподготавливать, поскольку многие из них сами не видели ни современных станков, ни передовых материалов.

"Мы выкарабкиваемся из такой ямы, которой даже близко не было в других отраслях. До 1991 года Россия входила в тройку производителей станков в мире, сегодня мы на 33 месте, при этом по потреблению входим в топ-10, разрыв между предложением и спросом очень велик.

"Когда нас санкциями попытались загнать в дальний угол, жизнь заставила это делать. Стихийным образом потребители ответили на дефицит. Схемы серые, обход санкций, взлом ПО – это продление жизни тех мощностей, которые существуют. Голь на выдумки хитра. Нацпроект (речь о проекте "Средства производства и автоматизации" – прим. ред.) – очень сложная попытка решить проблему глобально", - резюмировал Афанасьев.