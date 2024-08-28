При обстрелах ВСУ Курской области пострадали 11 детей

В Курской области в результате массовых обстрелов ВСУ ранения получили 11 детей. Об этом сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Еще одного пострадавшего в Курской области ребенка выписали из больницы", - написала она в своем Telegram-канале. В Москве продолжают лечение двое детей. По словам омбудсмена, их состояние стабильное.

21 августа СМИ сообщали, что 31 человек погиб в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 пострадали. Госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка. Официальных данных по погибшим и пострадавшим не поступало.