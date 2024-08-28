СК возбудил дело на водителя автобуса после ДТП в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в Екатеринбурге.

Инцидент произошел накануне на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Автобус ехал по маршруту №89 "УрФУ – Окраинная". Предварительно было установлено, что водитель отвлекся от управления, потерял контроль и влетел в дерево. В результате пострадали пять пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Главным фигурантом является водитель автобуса. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Сейчас допрашиваются свидетели и пострадавшие. Назначены необходимые экспертизы. Также будет изучаться документация об оказании услуг по перевозке пассажиров.

Ход следствия поставлен на контроль в аппарате регионального СКР. Как добавили в ведомстве, о расследовании уже доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП могло стать яркое солнце, которое помешало водителю следить за дорогой. Также высказывалась версия, что шофер в момент аварии принимал от пассажиров оплату за проезд.