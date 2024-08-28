Лето – всё. Свердловчанам кроме дождей обещают ветер и крупный град

Погода на Среднем Урале в конце нынешнего лета испортится окончательно. Штормовое предупреждение будет действовать ближайшие два дня.

Накануне сообщалось, что сегодня, 28 августа, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по уточненным данным синоптиков, во второй половине дня 28 августа и завтра, 29 августа, местами на Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Также прогнозируются дожди, сильные ливни и крупный град.

"В период штормового предупреждения настоятельно рекомендуем свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь", - призывают в МЧС.