В Ингушетии предотвращены диверсии против силовиков и нападения на религиозные объекты

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию террористических преступлений. В Назрани и селе Кантышево задержаны шестеро местных граждан России, собиравшихся устроить диверсии против правоохранителей, а также напасть на религиозные объекты. В частности, ими готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

Найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Задержанные сознались. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает центр общественных связей ФСБ России.