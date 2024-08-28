В Югре осужденный за убийство мигрант склонял других узников к терроризму

В Сургуте двое осужденных приговорены к длительному заключению за совершение преступлений террористической направленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Один из осужденных - уроженец Азербайджана. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, в призывах к терактам, оправдании и пропаганде терроризма, участии в террористической организации. Второй осужденный - его соучастник, житель Нижневартовска. Он признан виновным в участии в деятельности террористической организации.

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году по материалам РУФСБ России по Тюменской области.

Установлено, что мигрант отбывал в исправительной колонии наказание за убийство и склонял других осужденных к участию в деятельности террористической организации, осуществлял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Первые шесть лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в исправительной колонии особого режима.

Вартовчанин, осужденный за преступления против собственности, дополнительно к своему сроку получил 11 лет лишения свободы, пять из которых он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима.