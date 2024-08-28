СМИ: Спецслужбы Франции в 2017 году взломали телефон Дурова

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников, операция под кодовым названием "Пурпурная музыка" прошла на фоне "крайней обеспокоенности" французских властей тем, что террористическая группировка "Исламское государство"* якобы использовала Telegram для вербовки террористов и планирования терактов.

Ранее издание сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году якобы предлагал основателю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в Париже. По неподтвержденным данным, он имеет гражданство этой страны. Программиста обвиняют в игнорировании требований властей по деанонимизации Telegram.

* запрещенная в РФ террористическая организация